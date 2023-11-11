اليوم السابع
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وزارة العمل: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بشركات فى الإسماعيلية

السبت، 11 نوفمبر 2023 09:47 ص
وزارة العمل: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بشركات فى الإسماعيلية حصر وتسجيل لعمالة غير منتظمة بشركات بالإسماعيلية
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت زيارة ميدانية لشركات بمدينة القصاصين، يبلغ عدد العاملين بها 145 عاملا، وذلك لحصر العمالة غير المنتظمة الموجودة بها على أرض الواقع ،ومطابقتها بكشوف العمال والتأكد من وصول الرعاية الإجتماعية والصحية للمستفيدين منها ، وكذلك تنظيم ندوة تثقيفيه لعمال الشركة المسجلين لدى الادارة تحت عنوان" أوجه الرعاية المقدمة من الادارة من منح دورية وإعانات اجتماعية وصحية" ، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة على ارض الواقع بمواقع العمل المختلفة وشمولهم بمنظومة الرعاية والحماية التى توفرها الوزارة ومديرياتها لها لتحسين ظروف حياتها ، وكذلك تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والمزايا التى كفلها لهم القانون واللوائح التنفيذية له فى جميع مواقع العمل ..
 
واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، إستمرار المديرية وأجهزتها فى حصر وتسجيل تلك الفئة على ارض الواقع ، وشمولها بمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية للمسجلين بها والتى تشمل منح دورية على مدار العام ، وفى المناسبات والأعياد ، وكذلك منح استثنائية فى حالات الإصابة والعجز أو الوفاة ، حيث تعتبر تلك العمالة من أكثر الفئات تعرضاً للمخاطر فى عملها بما يوفر الحماية لها ولأسرها ، وذلك من الحسابات الخاصة بتلك الفئة فى المديرية .
 
 
 
 






وزارة العمل

مديرية العمل بالإسماعيلية

العمالة غير المنتظمة

حصر العمال غير المنتظمة



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