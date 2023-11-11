اليوم السابع
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وزارة العمل: تشكيل لجنة لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بالإسكندرية

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:05 ص
وزارة العمل: تشكيل لجنة لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بالإسكندرية تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بالأسكندرية
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل، عن استكمال مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، عمليات الحصر والتسجيل لعمالة غير منتظمة بمواقع العمل المختلفة، بإحدى الشركات، وذلك لشمول تلك الفئة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديرية، وأيضاً تنظيم ندوة توعية للعمالة بمقر العمل حول كافة مستحقاتهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.

 
وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية : جرى حصر عدد 41 عاملاً من موقع العمل بمحرم بك ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال.
 
حيث قامت المديرية بتشكيل لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة ، ومنوهاً إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لذلك لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة ، وذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية.
 
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وزارة العمل

مديرية العمل بالأسكندرية

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حصر العمالة غير المنتظمة



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