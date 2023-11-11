وزارة العمل: استمرار التقديم على 5931 فرصة عمل بـ11 محافظة حتى نهاية نوفمبر

كتبت آية دعبس

أكدت وزارة العمل، استمرار تلقيها طلبات التقدم لشغل 5931 وظيفة خالية، بمرتبات تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى، حتى نهاية نوفمبر 2023، وذلك فى إطار نشرة التوظيف نصف الشهرية، التى تُصدرها الوزارة كل 15 يوما تنسيقاً مع شركات قطاع خاص فى عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى الهمم.

وتتوافر الوظائف فى 11 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، ودمياط، والوادى الجديد، والفيوم، وفي تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومحاسبين، وصيدليين، ومساعد صيدلى، ومحضر طلبيات، ومدير فرع، ورئيس فريق، وأخصائي موارد بشرية، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، وعمال مخازن، وأخصائيين مشتريات، ومندوبين مبيعات، ومحصلين، وسطاء تأمين، ومندوبين توزيع، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وفنيين جميع التخصصات، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

ويمكن للراغبين فى شغل الوظائف المتاحة لدى الوزارة من خلال،: التوجه إلى وزارة العمل، عنوان: 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر، أو التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، البالغ عددها 27 مديرية، أو التوجه إلى مكاتب العمل التابعة للمديريات فى المحافظات، ومن خلال الدخول على الموقع الرسمى لوزارة العمل.

كان قد أصدر حسن شحاتة وزير العمل، توجيهاته لمديري المديريات بالمحافظات بتحري الدقة والمصداقية، ومتابعة فرص العمل لحين استلامها من جانب الراغبين في العمل، ومتابعة تطبيق القوانين ذات الصلة بعلاقة صاحب العمل بالعامل، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وتقديم شباب مؤهل ومُدرب لصاحب العمل.