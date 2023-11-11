وزارة العمل: إطلاق "منصة التشغيل" لمنظومة شهادات القيد في 7 مكاتب تشغيل بسوهاج

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مديرية العمل بمحافظة سوهاج، منصة التشغيل والبدء فى استخراج شهادة القيد المميكنة فى 7 مكاتب تشغيل بسوهاج، بعد استكمال عملية الربط الإلكترونى مع الوزارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، والإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمى، وكذلك إطلاق المنصة الأسبوع المقبل فى 5 مكاتب متبقية، والانتهاء من تدريب كوادر المنصة الوطنية للتشغيل على منظومة الربط، وتوفير أجهزة الحاسب الآلى الملائمة للمنظومة واستكمال عملية الربط بين الوزارة والمكاتب تمهيداً لدخول خدمة شهادة القيد على منظومة مصر الرقمية بالتعاون بين وزارة العمل ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة استكمال عملية الربط الإلكترونى بين كل المكاتب والمديريات والوزارة للانتهاء من المنصة الوطنية للتشغيل ودخول خدمات الوزارة على منصة مصر الرقمية تيسيراً على المواطنين متلقى الخدمات التى تقدمها الوزارة مجاناً .

وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريرٍ للوزارة، أنه جرى البدء فى اطلاق منظومة شهادة القيد على منصة التشغيل الوطنية فى 7 مكاتب للتشغيل وهى سوهاج واخميم وجرجا والمراغة والبلينا وطهطا وطما، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة حيث تم استخراج شهادات القيد اليوم للمواطنين فى هذه المكاتب من خلال منصة التشغيل، وسيتم مواصلة اطلاق المنصة الاسبوع القادم فى 5 مكاتب متبقية وهى المنشأة ودار السلام وساقلته والكوثر وجهينة، كما تابعت عملية إطلاق المنظومة عبير فؤاد مدير عام التشغيل ومعلومات سوق العمل والمختصين فى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالوزارة ،

وأفاد مدير المديرية أنه قام باستخراج شهادة قيد تحت إشرافه لأحد المواطنين، للتأكد من إتمام عملية الربط وسهولة الاجراءات والخطوات اللازمة لاستخراج شهادة القيد وعدم وجود معوقات سواء فى المنظومة أو فى البيانات المطلوبة لاستخراج شهادة القيد والتى تبدأ بالرقم القومى ثم العنوان والمؤهل والموقف من التجنيد والرقم التأمينى والجهة المطلوب لها شهادة القيد وباقى البيانات المطلوبة وأضاف أن العملية تمت بسهولة ويسر ودون أية معوقات.