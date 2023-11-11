موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق بداية من 14 يناير 2024، على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) الثلاثاء 9 يناير 2024.

وأدى طلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى أول تقييم في العام الدراسى الحالي، حيث عقدت المدارس خلال الأيام الماضية اختبار شهر أكتوبر، كما يؤدى الطلاب نهاية الشهر الجارى امتحان نوفمبر فيما درسه الطالب خلال الشهر الحالي، كما يتم تقييم طلاب الشهادة الإعدادية لأول مرة في العام الدراسى من خلال اختبار الفصل الدراسى الأول الذى ينطلق في يناير المقبل.

وأوضحت وزارة التربة والتعليم أن الاختبارات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يتم وضع الأسئلة فيها لتقيس نواتج التعلم ومدى تحقيق الطالب للتحصيل المطلوب من المناهج الدراسية، إضافة إلى قياسها التحليل والمستويات العليا للتفكير والمستويات المتوسطة.