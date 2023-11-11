مظاهرات فى فيينا تضامنا مع الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى.. فيديو

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شارك عدة آلاف من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية من الأوروبيين مساء اليوم /السبت/ فى مسيرة حاشدة فى وسط العاصمة النمساوية فيينا للتنديد باستمرار القصف الوحشى الإسرائيلى على غزة.

وقال المنظمون إن الوقفة التضامنية والمظاهرة حاشدة جابت اليوم شوارع فيينا دعما لصمود الفلسطينيين فى قطاع غزة ومنددة بالصمت الرسمى الدولى والغربى.



ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وطالبت الكلمات والهتافات بوقف العدوان الإسرائيلى وإدخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية وحماية المدنيين.



ودعا المتظاهرون إلى محاكمة القتلة وأدانوا سياسات حكومة إسرائيل.