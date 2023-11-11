اليوم السابع
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السبت، 11 نوفمبر 2023 11:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مظاهرات حاشدة فى تل أبيب ضد نتنياهو تدعو لإطلاق سراح المحتجزين بغزة.. فيديو

السبت، 11 نوفمبر 2023 11:52 م
مظاهرات حاشدة فى تل أبيب ضد نتنياهو تدعو لإطلاق سراح المحتجزين بغزة.. فيديو مظاهرات حاشدة فى تل أبيب
وكالات

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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب؛ ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وطالب المتظاهرين الحكومة بضرورة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.
 
وأضافت الصحيفة أن آلاف الأشخاص خرجوا إلى "ساحة الأسرى" فى تل أبيب، للمشاركة في مسيرة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
 
 
ولم تنجح العملية البرية الإسرائيلية حتى اللحظة في تحرير الأسرى، بينما تتزايد الضغوط على حكومة الاحتلال، لإجراء صفقة واسعة لتبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن 240 أسيرا لدى حماس منذ 7 أكتوبر.






نتنياهو

تل أبيب

إسرائيل

مظاهرات

أسرى



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