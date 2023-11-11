مظاهرات حاشدة فى تل أبيب ضد نتنياهو تدعو لإطلاق سراح المحتجزين بغزة.. فيديو

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب؛ ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وطالب المتظاهرين الحكومة بضرورة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وأضافت الصحيفة أن آلاف الأشخاص خرجوا إلى "ساحة الأسرى" فى تل أبيب، للمشاركة في مسيرة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

Large protest in Tel Aviv now against Netanyahu's government and demanding the release of Israeli detainees in #Gaza. pic.twitter.com/WTUI8nwH0o — Quds News Network (@QudsNen) November 11, 2023

ولم تنجح العملية البرية الإسرائيلية حتى اللحظة في تحرير الأسرى، بينما تتزايد الضغوط على حكومة الاحتلال، لإجراء صفقة واسعة لتبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن 240 أسيرا لدى حماس منذ 7 أكتوبر.