اليوم السابع
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السبت، 11 نوفمبر 2023 11:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 60 آخرين باصطدام حافلتين بولاية تاميل نادو الهندية

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:17 ص
مصرع 5 أشخاص وإصابة 60 آخرين باصطدام حافلتين بولاية تاميل نادو الهندية تصادم- أرشيفية
أ ش أ

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لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 60 آخرون؛ إثر اصطدام حافلتين بولاية "تاميل نادو" الواقعة جنوب الهند.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم/السبت/، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ إثر اصطدام حافلة حكومية بحافلة آخرى على الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي تشيناي وبنجالور؛ ما أسفر عن تحطم الجزء الأمامي من الحافلتين بشكل كامل وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.

وأفادت الشرطة الهندية بأن 3 من ركاب الحافلة الحكومية وسائقها لقوا مصرعهم على الفور في موقع الحادث، بينما توفي سائق الحافلة الأخرى في وقت لاحق متأثرا بالجروح التي لحقت به.

 







ولاية تاميل نادو الهندية

ولاية تاميل نادو

الهند

الحوادث في الهند




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