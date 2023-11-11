مصرع 3 سائحين من بنجلاديش إثر اندلاع حريق هائل فى قارب شمالى الهند

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لقى ثلاثة سائحين من بنجلاديش مصرعهم من جراء اندلاع حريق هائل فى عدة قوارب سكنية فى بحيرة "دال" بمدينة /سريناجار/ فى الشطر الهندى من إقليم /كشمير/ شمالى البلاد.



وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية - إنه تم العثور على جثامين الضحايا بعد ساعات من تحول القوارب إلى رماد فى وقت سابق صباح اليوم /السبت/، حيث انتشر الحريق بسرعة واجتاح مراكب أخرى.



وأضاف الشرطة أن الحريق أسفر عن تدمير ما لا يقل عن خمسة مراكب، فيما ألحق أضرارًا ببعض القوارب السكنية الأخرى، موضحة أنه لم يتم التأكد بعد من سبب اندلاع الحريق.