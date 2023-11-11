اليوم السابع
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السبت، 11 نوفمبر 2023 05:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسيرات حاشدة فى ساحة "الجمهورية" بباريس للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 05:38 م
مسيرات حاشدة فى ساحة "الجمهورية" بباريس للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة مظاهرات فرنسا
أ ش أ

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 انطلقت اليوم السبت مسيرات حاشدة من ساحة "الجمهورية" وسط العاصمة الفرنسية باريس، لدعم الشعب الفلسطينى وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، فى ظل استمرار الحرب الدموية والقصف المستمر على قطاع غزة. 

ووافقت الشرطة فى باريس على تنظيم هذه المسيرة التى تنطلق من ساحة "الجمهورية" وسط باريس، ثم يتوجه المتظاهرون نحو ساحة "الباستيل" ومن ثم إلى "ساحة الأمة" وسط تواجد أمنى، وتحمل شعارا رئيسيا وهو "وقف فورى لإطلاق النار". ومن المتوقع أن تنتهى التظاهرة فى السابعة مساء (بتوقيت باريس)

ودعت لهذه المسيرة عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطينى، وأيضا أحزاب سياسية وعلى رأسها حزب "فرنسا الأبية" الفرنسى، للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار. 

واحتشد آلاف من المواطنين من مختلف الأعمار وعائلات كثيرة وأيضا نواب بساحة "الجمهورية" رافعين العلم الفلسطينى ولافتات كتب عليها "كلنا فلسطين" و"من باريس إلى غزة.. نحن معكم"، ولافتات أخرى تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين. 

وتأتى هذه التظاهرة بعد أن شارك السبت الماضى فى مسيرات حاشدة، عشرات الآلاف من المواطنين الفرنسيين، قدر عددهم بنحو 19 ألف شخص بحسب شرطة باريس، بينما أحصت الكونفدرالية العامة للعمل، وهى إحدى أقوى النقابات الفرنسية، مشاركة نحو 60 ألف شخص، لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة.

وكانت أول مسيرة يتم السماح بتنظيمها منذ بداية الصراع الدائر فى قطاع غزة، حيث وافقت الشرطة فى باريس على تنظيمها بدعوة من نواب من حزب "فرنسا الأبية" الفرنسى وتجمعات سياسية ونقابية داعمة للشعب الفلسطينى، وجرت فى أجواء سلمية.







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