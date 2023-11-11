اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 10:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

السبت، 11 نوفمبر 2023 09:13 م
محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج القرعة العلنية للحج بالجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التي نظمتها مديرية أمن الجيزة والتي تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك لموسم الحج 1445 هجريا – 2024 ميلاديًا، وذلك بمقر المديرية.
 
وقدم المحافظ التهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالبًا إياهم بالدعاء لوطننا الحبيب وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
 
حضر فعاليات القرعة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.
 
 
 
 






الجيزة

محافظ الجيزة

القرعة العلنية للحج

الحج

قرعة الحج




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة