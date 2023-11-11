محافظة الفيوم تكشف موقف مبنى غير مكتمل متواجد على ضفاف بحيرة قارون

كتبت هند مختار

أكدت محافظة الفيوم أن المبنى الذى سأل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن موقفه خلال زيارته اليوم السبت للمحافظة، ويتواجد على ضفاف بحيرة قارون، هو مبنى مرخص من وزارتى الزراعة والسياحة قبل عام 2000، لإقامة مشروع سياحى ولكن المشروع لم يكتمل، وسيتم مراجعة أسباب التوقف والعمل على استكمال المشروع.

وأوضحت المحافظة أنه بناءً على تكليفات رئيس الوزراء سيتم حصر كافة المبانى المتواجدة على ضفاف بحيرة قارون ولم يكتمل إنشائها تمهيدا لمعرفة المعوقات التى تواجه هذه المشروعات والعمل على حلها.

وكان رئيس الوزراء خلال تفقده معدات الاصطفاف بالمحافظة، استوقفه مبنى على جانب من بحيرة قارون فوجه حديثه للمحافظ، قائلا: "المبنى ده موقفه إيه .. شوفوا صاحبه وموقفه إيه".

وقال رئيس مجلس الوزراء فى ختام زيارته للمحافظة: طلبت من المحافظ حصر كل المباني غير المكتملة على ضفاف البحيرة؛ حتى تتسنى مراجعتها وضمان إشغالها، حيث كان عدد من تلك المباني يمثل مشروعات سياحية، ولكن بسبب بعض المشكلات والتحديات لم يكتمل بعض تلك المشروعات.

وأكد "مدبولي" في الإطار ذاته، اعتزامه لقاء محافظ الفيوم في غضون أقل من أسبوعين لاتخاذ كل القرارات التي من شأنها تحفيز تلك المشروعات على العمل.