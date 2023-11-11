محافظة الجيزة تزيل 18 حالة متغيرات مكانية وتعديات على الأراضى الزراعية

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال اي تعديات على الأراضى الزراعية.

تصريحات اللواء أحمد راشد جاءت خلال متابعة جهود الحملات التي شهدها مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في إزالة المخالفات على مدار 3 أيام والتي أسفرت عن إزالة عدد 12 حالة متغيرات وتعديات على الأراضى الزراعية عباره عن جمالونات وأعمدة خرسانية وسملات ومبانى من البلوك وأسوار بمساحة 5160م2 بقرى ابوصير وسقاره والعزيزية والشوبك ونزلة الشوبك والشنباب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 6 حالات مخالفة على مساحة 1440 منهم 3 بناحية بنى سلامة عبارة عن حوائط سور بالطوب والاسمنت على مساحة كلية 490م، وإزالة غرف ومنشات بالطوب والاسمنت على مساحة 60م بالمنصورية، وفي نطاق الوحدة المحلية ببهرمس تم إزالة قاعة افراح مخالفه على مساحة 800م، وإزالة غرفة وسور بالطوب والاسمنت على مساحة 90م.