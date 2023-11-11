متظاهرون مؤيدون لفلسطين فى سيدنى يطالبون بمنع سفينة إسرائيلية تنقل الأسلحة

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية إن المئات شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ميناء بوتاني، أكبر ميناء للحاويات في ولاية سيدني للمطالبة بمنع سفينة إسرائيلية تعمل فى مجال الشحن وتعد "شركة رئيسية لنقل الأسلحة "، على الرغم من تحذير رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز من ضرورة عدم المضي قدمًا في هذا الحدث "السخيف".

تم تنظيم هذا الحدث من قبل مجموعة حركة العدالة الفلسطينية حيث توافد المئات إلى الميناء محاولة "مقاطعة" خط الشحن "زيم" والمطابة بمنعه من الرسو.

وكتبت مجموعة العدالة على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، يوم السبت: "لقد بدأت مظاهرتنا ضد "زيم"! مئات من المؤيدين من المجتمع والنقابات يقفون ضد الإبادة الجماعية والذين يسمحون بها في الميناء وفي السياسة".

وكتبت المجموعة فى منشور سابق إن السفينة غير مرحب بها فى ميناء بوتانى أو أى مكان آخر يرفض فيه الناس الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

ونزل العشرات إلى الماء على متن زلاجات نفاثة مطالبين باتخاذ إجراءات ضد "شركة نقل رئيسية للأسلحة".

في وقت سابق من الأسبوع، قالت المجموعة المؤيدة للفلسطينيين إنه على الرغم من تغيير "زيم" لجدولها الزمني، فإن الاحتجاج سيستمر.

وكانت السيناتور مهرين فاروقي حاضرة يوم السبت وألقت كلمة في المظاهرة المؤيدة للحصار.

ويأتي الاحتجاج بعد أن قال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز بن يوم الثلاثاء لإنه لا ينبغي حظر أي سفينة، حيث سلط الضوء على أهمية التجارة الإسرائيلية في أستراليا.

وقال: "أريد فقط أن أوضح أن العيش في بلد حر لا يعني أنه يمكنك النزول إلى الميناء ووقف التجارة المشروعة بين أستراليا وشركائها التجاريين حول العالم".