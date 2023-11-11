اليوم السابع
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مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 09:14 ص
مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة: لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة
أ ش أ

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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة، وذلك وسط استمرار إسرائيل في قصف القطاع.

وأضاف الدبلوماسي الروسي - في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط - "أن الضربات المتعمدة لمنشآت مدنية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".

وتابع نيبينزيا - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "المساجد التي تعرضت للهجوم منذ فترة تقع في جنوب قطاع غزة، وهو ما يؤكد أنه ببساطة لم تعد هناك مناطق آمنة للمدنيين في القطاع بعد الآن".

وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة قد قال - في وقت سابق - "هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة ما سيحدث في غزة.. الآن هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار والحفاظ على حياة المدنيين الذين يقتلون على نطاق واسع".. مضيفا "نحن لسنا في الإطار الزمني الذي نناقش فيه مستقبل غزة، علينا أن ننقذ حاضرها".

 







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