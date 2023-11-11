ما الالتهاب السحائي؟.. استشارى أطفال يوضح

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور أشرف معبد، رئيس قسم الأطفال بمستشفى الجامعة بأسوان، إن مرض الالتهاب السحائي يعد من الأمراض شديدة الخطورة عند الأطفال، والمعروف أيضا بـ"الحمى الشوكية"، وأنه مازال مرض غير معروف للبعض، وهو حالة مرضية تتطور بشكل سريع فبالتالي تكون مضاعفاته مهددة للحياة أحيانا على حسب تشخيص نوع الالتهاب.

ما الالتهاب السحائي؟

أوضح استشاري الأطفال، فى تصريح لـ" اليوم السابع، أن الالتهاب السحائي عند الأطفال والمعروف ب"الحمى الشوكية " هو عدوى خطيرة تسبب التهاب ببطانة الدماغ والحبل الشوكي السحائي، وهو ثلاثة أغشية أو طبقات رقيقة من الأنسجة تغطى الدماغ والحبل الشوكي .

وأشار استشارى الأطفال، إلى أنه في الغالب ما تحدث الإصابة بالحمى الشوكية نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية أو طفيلية تنتقل الى السائل الشوكى بالدماغ، تبدأ العدوى عادة من الجهاز التنفسى وتسبب التهاب الجيوب الانفية أو التهاب الأذن، ثم تصل العدوى الى مجرى الدم ومنها الى الدماغ .

أعراض الالتهاب السحائى

قال الدكتور أشرف معبد، إن أعراض الإصابة بمرض الالتهاب السحائى تختلف من شخص الى آخر حسب الحالة الصحية للمصاب، وأيضا بحسب العمر، بجانب أن الأعراض تلك الناجمة عن الإصابة من العدوى الفيروسية تختلف عن الناتجة من العدوى البكتيريا ،حيث أن الالتهاب السحائى البكتيرى أشد خطورة من غيره، وأقوى فى مضاعفاته وأصعب فى مرحلة علاجه، لكن الالتهاب السحائى الفيروسى بيكون أقل خطورة من البكتيرى، وأسهل فى علاجه أيضا .

وقد تظهر أعراض الالتهاب السحائى بشكل عام بعد عدة أيام من إصابة الطفل بالمرض والتى تتمثل فى البرد وسيلان الأنف والقئ والإسهال، وأحيانا لا تظهر أى علامات تشير بالمرض، ويحدث مباشرة التهاب فى أخشية المخ بدون سابق أعراض.

أعراض الالتهاب السحائى عند الرضع

وأضاف استشارى الأطفال، أن أعراض الالتهاب السحائى عند الرضع ، تتمثل فى الحمى أو انخفاض فى درجة الحرارة وأحيانا تسبب الوفاة دون معرفة السبب الحقيقى ، بجانب الشعور بالنوم الدائم ، صعوبة الرضاعة أو رفضها نهائيا ، تصلب الطفل ، القئ ،والإسهال ، تقوس الظهر ، البكاء المستمر ، بعض التشنجات ، ظهور طفح جلدى أو كدمات بالجسم حمرة ، شحوب الجلد .قد يعانى الرضع أيضا من انتفاخ البقع الناعمة على الراس .

أعراض المرض عند الأطفال والبالغين

يعانى الأطفال في تلك المرحلة من الصداع الشديد، ألم فى الظهر ، تطلب فى الرقبة ، حساسية الضؤء ، غثيان ، والقئ ، النوم المستمر، ارهاق الجسم، عدم تركيز، ارتباك المصاب فى تصرفاته ، أحيانا يصل الى خطر الإصابة بالصرع ، وأحيانا أخرى يدخل المريض فى غيبوبة كاملة .

أنواع الالتهاب السحائى

التهاب السحائى البكتيرى

بالإضافة إلى أن أنواعه تختلف وفقا لمسبب العدوى والأكثر شيوعا عند الأطفال الناجم عن عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية ، وأكثرهم خطورة هو التهاب السحائى البكتيرى والتى تشمل أعراضه فى البداية تتشابه مع أعراض دور البرد أو الأنفلونزا عادى ، ثم تظهر الأعراض الأكثر خطورة ،وترجع أسباب الإصابة بالالتهاب السحائى البكتيرى بسبب عدة أنواع مختلفة من البكتيريا وعلى رأسها المكورات العقدية من المجموعة ب ، وأيضا البكتيريا العقدية التى تسبب الأنسداد الرئوى .

ومن مضاعفاته تسمم فى الدم ،ونوبات من الصرع، وتلف فى الدماغ وفقدان للسمع والتخلف العقلى ، ومن المحتمل أن يحدث شلل لبعض أجراء الحركية فى الجسم ، وأحيانا يؤدى الى الوفاة.

التهاب السحائى الفيروسى

هذا النوع من الإصابة بالحمى الشوكية هو الأكثر شيوعا ،ولكنه لا يهدد الحياة،ويحدث هذا الالتهاب السحائى الفيروسى من خلال الاتصال المباشر باللعاب أو المخاط الأنفى أو السعال والعطس ،وهو التهاب معدى.

التهاب السحائى الجرثومى



من أنواع الحمى الشوكية الأشد خطورة وهو من الأمراض المعدية،،ويجد المصاب صعوبة فى علاجها ، وهذا الالتهاب يسبب مضاعفات تتضمن تلف فى الدماغ وأحيانا بتر فى الأطراف ، ويعرض الطفل الى الوفاة .

التهاب السحائى الفطرى

هو نوع نادر من الفطريات يسبب السحايا ومتواجد فى الأتربة ، وتحدث معظم حالاته فى دول افريقيا ، تلك الطفيلات تعيش فى البحيرات والبرك ذات المياة الراكدة الملوثة ،والتهاب السحايا الفطري ليس معديا ، لذلك فهو أقل خطورة من غيره من الالتهابات السحائية .

التهاب السحائى غير المعدى

الحمى الشوكية غير المعدية، غالبا تحدث نتيجة أضطرابات معقدة ناتجة عن تناول بعض الأدوية التي تحتوى على المواد الكيمياوية .

تشخيص الالتهاب السحائى

يجب على الام مراعاة حالة الطفل باستمرار ولا تتهاون فى مسالة إصابة طفلها بالأنفلونزا أو غيرها من الأعراض سالفة الذكر أعلاه ،فيجب الذهاب الى الطبيب المختص لتشخيص الحالة على الفور ، أذا تأكد الطبيب من انها أعراض الحمى الشوكية فيحدث أجراء البذل القطني هو عبارة عن إبرة بتحصيل على جزء من السائل النخاعي من أسفل الظهر ،تشبه البنج النصفي ، بغرض التحليل ، ثم القيام عدة إجراءات وتحاليل طبيبة مثل صورة الدم لنتعرف ما اذا كان هناك ميكروب من عدمه ،وأيضا معرفة نسبة البروتينات فى الدم .

علاج التهاب السحائى

يعالج التهاب السحائى الجرثومى على الفور عقب التأكد من التحاليل والفحوصات الطبية ، لأنه يشكل تهديد كبير على حياة الأطفال ،فيجب أعطاء بعض المضادات الحيوية لتقليل الانتفاخ والتورم عند الطفل بجانب الحقن الوريدية .

وأعطى بعض المحاليل منعا لحدوث أى تشنجات ومنعا للإصابة بالجفاف ، بالإضافة لاحتواء تلك المحاليل على الفيتامينات التى يحتاجها جسم الطفل المصاب خاصة وانه يصعب عليه تناول الأطعمة .

هناك بعض الحالات تحتاج الى الحجز فى المستشفي لوضع أجهزة الاكسجين لديهم .

قد يستغرق العلاج عدة أسابيع وخلال تلك الفترة بتكون هناك متابعة جيدة باستمرار للحالة المصابة منعا لحدوث أى مضاعفات .

طرق الوقاية من خطر الإصابة بالالتهاب السحائى

-النظافة الجيدة بانتظام مثل غسيل الايدى .

-عدم مشاركة أكواب المائدة .

-عدم العطس فى وجه أحد .

يجب عليك وضع المناديل فى سلة المهملات لانها تعد من النفايا الخطيرة .

تطعيم الالتهاب السحائي

أكد رئيس قسم الاطفال على ضرورة أهمية التطعيمات بشأن الالتهاب السحائي بمختلف أنواعه عند الأطفال من 2:4:6 أشهر ، وهناك جرعات إضافية تؤخذ فى السن من11 - 12 عام، والجرعة الثانية يحصل عليها الأطفال فى عمر 16 عاما وتلك التطعيمات للحد وتقليل خطر الإصابة من مرض التهاب السحائي وخاصة البكتيري .