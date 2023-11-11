وقال ماكرون - في تصريح صحفي- : "في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين، هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء المسنين، يتعرضون للقصف والقتل. ليس هناك مبرر لذلك. نطالب إسرائيل بالتوقف عن ذلك".

وأضاف أنه لا يوجد حل آخر سوى التوصل إلى هدنة إنسانية، ثم وقف لإطلاق النار، الذي يسمح لنا بحماية جميع هؤلاء المدنيين الذين ليس لهم علاقة بـ"الارهابيين" - على حد قوله.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أن حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 11078 قتيلًا في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة "ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنًا وإصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة".