ماكرون: قد يحين وقت التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا

وكالات

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه قد يأتي يوما ما وقت التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا.

وقال ماكرون في تصريح لقناة "بي بي سى" البريطانية، نشرت مقتطفات منه الجمعة، إن الوقت قد يحين "لمفاوضات نزيهة وجيدة وللعودة إلى طاولة التفاوض وإيجاد حل مع روسيا".

وأضاف أن القرار بهذا الشأن يعود إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه اللحظة لم تأت بعد.

واعتبر أن "من واجب جميع الدول" مواصلة دعم أوكرانيا، مضيفا أن الشهر القادم سيكون مهما بالنسبة للهجوم الأوكراني المضاد.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن قناعته بأنه "لا يمكن السماح لروسيا بأن تنتصر" في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى ظهور "سلطة إمبراطورية جديدة في أوروبا"، وهي ستمثل تهديدا للجمهوريات السوفيتية سابقا، وخصوصا جورجيا وكازاخستان، حسب رأيه. ووصف السياسات الروسية تجاه أوكرانيا بـ "الامبريالية والاستعمار".

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا، لكنها أشارت إلى أن مفاوضات السلام مستحيلة في ظل موقف أوكرانيا الحالي.