ماذا تعرف عن الاحتفال باليوم العالمى للقطن؟.. الفكرة أفريقية

كتب عبد الحليم سالم

بدأت فكرة الاحتفال باليوم العالمى للقطن من مجموعة الأربعة وهى 4 بلدان افريقية منتجة للقطن ، حيث وُلدت مبادرة اليوم العالمي للقطن في عام 2019، عندما اقترح أربعة منتجين للقطن في أفريقيا جنوب الصحراء هي بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي — يُعرفون باسم ❞ مجموعة البلدان الأربعة المنتجة للقطن❝ على منظمة التجارة العالمية الاحتفال باليوم العالمي للقطن في 7 أكتوبربحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

واعترفت الأمم المتحدة رسميًا باليوم العالمي للقطن، وتذكي هذه الفرصة العظيمة الوعي بضرورة الوصول إلى أسواق القطن والمنتجات المرتبطة بالقطن وتعزيز سياسات التجارة المستدامة وتمكين البلدان النامية من الاستفادة بشكل أكبر من كل خطوة من خطوات قطاع سلاسل القيمة للقطن.

ويعد وجود نظام دولي لتجارة القطن قائم على القواعد بعيداً عن التمييز، ومفتوح للجميع، وعادل وشمولي —ويتسم بالشفافية وقابل للتنبؤ به— أساس لإتاحة مصادر العيش لمئات الملايين من الأشخاص المستضعفين في المعمورة.

كما أن هنالك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات التي تفضي إلى توسيع نطاق هذا القطاع إلى ما هو أبعد من مجرد إنتاج المادة الأولية للقطن وإيجاد فرص عمل جديدة مدرة للدخل، لاسيما بالنسبة للمزارعين، وذلك من خلال إضافة قيمة أكبر إلى ألياف القطن وتطوير منتجات ثانوية من أجزاء أخرى لنبتة القطن.

وقد عملت وكالات الأمم المتحدة لسنوات من أجل هذه المهمة ، فعلى سبيل المثال، ساعد مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية مجموعة البلدان الأربعة المنتجة للقطن على تحسين الإنتاج وتحسين قدرة العمليات المحلية، فضلاً عن مناقشة الإصلاحات التجارية اللازمة للتصدي للحواجز التجارية الكبيرة وغياب المساواة بين منتجي القطن في البلدان النامية.

ويرجع منشأت هذه الجهود إلى عام 2003 من خلال مبادرة القطن.

ولطالما عرضت وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة الأغذية والزراعة، تقديم الدعم الفني والسياساتي للبلدان النامية لتعزيز الإنتاجية وإتاحة مزيد الفرص في سلسلة قيمة القطن. فعلى سبيل المثال، يساعد مشروع + القطن، وهو مبادرة تعاون مع البرازيل (شركة رائدة أخرى في الصناعة)، المنتجين في أمريكا اللاتينية على إدخال أساليب زراعية مبتكرة.