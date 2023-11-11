مؤتمر توطين الصناعة بطب أسنان القاهرة يناقش تحويل براءات الاختراع لمنتج مصري

كتب محمد صبحى - تصوير خالد كامل

. نظمت كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة ، المؤتمر الأول لتوطين الصناعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، اليوم السبت، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية من خلال خلق ملتقى علمي صناعى تجارى لتتبنى وتحتضن أفكار الباحثين وتشجعها لتحويلها إلى منتج حقيقي

انعقد المؤتمر بمقر الكلية فى حرم الشيخ زايد ، وشهدت فعالياته ،عرض شباب الباحثين لبحوثهم وبراءات الاختراع والابتكار الحاصلين عليها أمام كبار المستثمرين والشركات وهيئات التصنيع من القطاعين العام والخاص لجذب المستثمرين وتكليل ذالك بتوقيع عقود التصنيع ومذكرات التفاهم برعاية كلية طب الاسنان جامعة القاهرة .

وناقش المؤتمر سبل تحويل براءات الاختراع والابتكارات إلى منتجات مصرية يتم الاستفادة منها فى السوق المصرية، كما تم مناقشة التحديات الهامة التى تواجه الصناعة المصرية و كيفية التغلب عليها و التى تتلخص فى معوقات تشريعية - معوقات ضريبية -التمويل – الطاقة - معوقات إدارية-و جود فجوات متعددة فى التخطيط الاستراتيجى للصناعة وتعميق التصنيع -فجوات فى الاولويات بين البحث العلمى و الصناعة بخصوص تعميق التصنيع.