لو فى بيتك مسن.. مشاكل صحية ونفسية ممكن يتعرض لها

كتبت نهير عبد النبى

قال الدكتور إبراهيم مجدى، استشارى الطب النفسى والإدمان جامعة عين شمس، أن هناك الكثير من الأمراض النفسية التى يتعرض لها كبار السن والتي قد تظهر في صورة اعراض جسدية ، أبرزها الاكتئاب وهنا يعانى كبار السن من الاحساس بالحزن والعزلة والبكاء المستمر والإحساس بالذنب وعدم القدرة على التفاعل مع المحيطين بهم، كما يتعرضون للإرهاق المزمن دون وجود سبب عضوى واضح، وتوتر وأرق أثناء النوم ولفترات طويلة.

وأضاف أن كبار السن يعانون أيضا من القلق والتوتر والتفكير الزائد عن الحد والإحساس بالأرق وصعوبة فى النوم والإحساس بالغضب السريع وعدم القدرة على الحوار، وهنا لا بد من معرفة السبب وراء كل هذه الأعراض التي تظهر عليهم هل هناك سبب عضوى مصاحبة للاكتئاب مثل مرض القلب والسكر والغدة الدرقية ومرض الشلل الرعاش او هناك جلطات بالمخ والقلب.

وتابع أنه "قد تظهر على كبار السن أعراض النسيان بالتدريج، قد ينسى مفاتيح عربيته أو مكان نظارته الطبية أو احفاده او مكان منزله وفى النهاية ينسى الأشخاص المقربين له وأبسط الأشياء في يومه، وهذه الاعراض تندرج تحت مرض الزهايمر وهو من الأمراض الشائعة بين كبار السن، ويكون سببها تغيرات في خلايا المخ ومراكز الذاكرة لعوامل عديدة منها التدخين وارتفاع الكوليسترول وعدم تناول الأكل الصحى".

واستكمل حديثه " الهذيان ولضعف العام أيضا من المشاكل التي يتعرض لها كبار السن وهنا يكون غير مدرك ويشعر دائما بالدوخة وثقل اللسان ويكون فى الغالب بسبب نقص في سوائل الجسم والجفاف، وكل هذه الأعراض دليل على وجود مشكلة نفسية أو صحية عند كبار السن" .

وأوضح أنه لا بد من معرفة سبب المشكلة التي يعانى منها المريض قبل صرف الدواء إذا كانت الأعراض لها علاقة بمشكلة عضوية فلا بد من علاج السبب العضوى أولا، أما إذا كانت مشكلة نفسية فينصح بالمتابعة مع الطبيب النفسى لوصف روشتة العلاج المناسبة لحالته.