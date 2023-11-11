اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لقاءات عربية على هامش قمة الرياض بشأن الأوضاع في غزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 03:39 م
لقاءات عربية على هامش قمة الرياض بشأن الأوضاع في غزة قمة الرياض
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أكدت لقاءات عدد من القادة والمسئولين العرب على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، الدور العربي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضرورة وقف إطلاق النارفي قطاع غزة.

وقد التقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الإماراتي وذلك في مقر إقامته على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، ونقل ولي عهد الكويت تحيات أمير بلاده إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

كما التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، مع نظيره السوري بشار الأسد وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وبحث الجانبان التطورات في غزة والدور العربي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيسان ضرورة وقف الإبادة الجماعية والتدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال على قطاع غزة.

من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وذكر في بيان أن تونس تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة فى جميع المحافل الدولية، منوها بأهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وكل فلسطين.

 







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