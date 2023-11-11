"لتأييد فلسطين".. بريطانيا تشهد واحدة من أكبر المسيرات فى تاريخها اليوم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه من المتوقع أن ينضم مئات الآلاف من الأشخاص إلى مسيرة مؤيدة لفلسطين في لندن اليوم السبت، مع استمرار الخلاف السياسي حول انتقادات وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان العلنية لقمع الاحتجاجات.

وقالت شرطة العاصمة أمس الجمعة إن أكثر من 2000 ضابط شرطة سيكونون في الخدمة في عملية "مهمة" خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع استدعاء 1000 ضابط من خارج العاصمة.

سيبدأ الناس في التجمع عند منتصف النهار تقريبًا في بارك لين، قبل البدء في المسيرة عند الساعة 12.45 ظهرًا.

وقال متحدث باسم أحد منظمي المسيرة، وهي حملة التضامن مع فلسطين: "ندعو جميع أصحاب الضمائر الحية للانضمام إلينا في مسيرة سلمية"، مضيفًا أن المجموعة تعمل مع الشرطة لضمان السلامة العامة. وقالوا: "من المتوقع أن يجتمع أكثر من 500 ألف شخص في لندن، مما يجعلها واحدة من أكبر المسيرات السياسية في تاريخ بريطانيا".

وتعهد مفوض شرطة العاصمة، مارك رولي، "بأي ثمن" بوقف أي تعطيل مرتبط بالمسيرة، التي ستقام في يوم الهدنة.

يشار إلى أن يوم الهدنة يحيى ذكرى توقيع الهدنة بين الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وألمانيا لوقف الأعمال العدائية على الجبهة الغربية للحرب العالمية الأولى، وقد دخلت الهدنة حيز التنفيذ في الساعة 11 صباحًا من يوم 11/11 لعام 1918.

ويواجه المتظاهرون الذين ينحرفون عن المسار المتفق عليه من هايد بارك غرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني، وتم إنشاء مناطق الحظر في جميع أنحاء العاصمة. تشمل المناطق المحظورة النصب التذكاري، الذي سيكون له تواجد للشرطة على مدار 24 ساعة، ووايتهول، وموكب هورس جاردز، وساحة ذكرى وستمنستر آبي - يمكن اعتقال أي شخص مرتبط بالحركة المؤيدة للفلسطينيين إذا حاول التجمع في هذه الأماكن .

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "سنستخدم مجموعة واسعة من الصلاحيات لمنع أي تعطيل على الإطلاق لأحداث الذكرى، ومراقبة المظاهرة أثناء مرورها عبر أجزاء من العاصمة، مع حماية مجتمعاتنا من أولئك الذين يعتزمون التحريض على "الكراهية والعنف والفوضى."

وأمضى رولي الأسبوع الماضي في تحدي دعوات السياسيين لحظر هذا الحدث، وأصر على عدم وجود معلومات استخباراتية كافية تشير إلى وجود خطر حدوث اضطرابات عامة خطيرة.