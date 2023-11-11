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لا للتهجير.. زعماء القمة العربية الإسلامية يرفضون مخطط إسرائيل بنقل سكان غزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 02:12 م
لا للتهجير.. زعماء القمة العربية الإسلامية يرفضون مخطط إسرائيل بنقل سكان غزة سكان قطاع غزة
كتب عبد الوهاب الجندى

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رفض زعماء القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بمحاولات تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، حيث أكد الزعماء المشاركين إدانة ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلية من استهداف المدنيين والمستشفيات في القطاع.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لا يمكن تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم، و نجدد إدانتنا لما يتعرض له سكان غزة من قتل وتهجير قسري، وندعو لإدخال المساعدات الإنسانية".

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "نرفض التهجير القسري لسكان غزة ونطالب بفك الحصار المفروض على القطاع".

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "نرفض التهجير القسري للفلسطينيين وندعو لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني".

فيما قال الأمين العام للجامعة العربية: "التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب لا يمكن القبول بها"

أما الرئيس الفلسطيني فقد أكد أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا".

في السياق ذاته قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "إنه لابد من  العمل مع المجتمع الدولي لبناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير أولا وفورا، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف، وإلا فإن البديل هو التطرف والكراهية والمزيد من المآسي".

وكشفت وثائق بريطانية نشرتها "BBC"، أن محاولات إسرائيل لتمرير سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى عام 1971، أى قبل حرب السادس من أكتوبر المجيدة بعامين.

وبحسب الوثائق التى نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية فإن الخطة السرية التى وضعتها إسرائيل قبل 52 عامًا كانت تهدف إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء حيث كان القطاع مصدر إزعاج أمنى لإسرائيل وباتت مخيمات اللاجئين ‏بؤر مقاومة للاحتلال فى تلك الفترة.

 

 

 







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