كييف: مسيرات بحرية أوكرانية تضرب 8 سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسى

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قال مسئول أوكرانى اليوم /السبت/ أن المسيرات البحرية الأوكرانية ضربت، منذ نوفمبر 2022، ثمانى سفن بحرية روسية، بما فى ذلك الأدميرال ماكاروف، وإيفان جولوبيتس، وإيفان خورز، وسيرجى كوتوف، ونوفوروسيسك، وأكولا، وسيرنا.

جاء ذلك فى منشور لنائب رئيس الوزراء لشؤون الابتكارات وتطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا، وزير التحول الرقمى فى أوكرانيا ميخايلو فيدوروف عبر موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك).



وأوضح فيدوروف - فى المنشور الذى نقلت عنه وكالة يوكرينفورم الأوكرانية - أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أطلق - فى نوفمبر 2022 - "حملة لجمع تمويل من خلال منصة United24 لأول أسطول فى العالم من المسيرات البحرية. وهذا تطور فريد يغير عقيدة الحرب فى البحر ويجعل الروس يخشون على سفنهم". وقال: "حتى اليوم، غرق جزء من أسطول البحر الأسود الروسى".