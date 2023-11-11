كيف تستخرج قرار علاج على نفقة الدولة فى أقل من يومين؟.. وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

تستهدف وزارة الصحة والسكان دعم الخدمات الطبية إلكترونيًا، ومنها إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، حيث أتاحت وزارة الصحة عمل الإجراءات بشكل سريع عبر القنوات الإلكترونية على موقعها.

"اليوم السابع" يستعرض في نقاط سريعة آليات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة:

- التوجه لأقرب مستشفى عام أو مركزى للكشف.

- إعداد الأوراق المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومى للشخص طالب القرار.

- العرض على لجنة ثلاثية والكشف الطبى.

- رفع صورة القرار إلكترونيا على موقع شبكة العلاج على نفقة الدولة.

- المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة فى حالات الطوارئ.

- الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار.

- إخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.

- الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي.