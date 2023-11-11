كتائب القسام: وثّقنا تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية فى غزة

كتب محمد جمال

قال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إنهم وثقوا تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها من الخدمة، وهى من الآليات التى دفعت بها إسرائيل للتوغل البرى فى قطاع غزة المحاصر.

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام "نضرب القوات الإسرائيلية وندمر الآليات ونوقع القتلى والإصابات، مؤكدا أن الدبابات الإسرائيلية تواجه قتالا عنيفا تجبرها على التراجع".