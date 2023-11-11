فضيحة استغلال جنسى وإباحى يمارسه الغرب بحق أطفال أوكرانيا بواسطة شركة أوكرانية

وكالات

أكدت الصحافية الهولندية سونيا فان دير إندى أن العديد من الصحف والمجلات الغربية، فضلا عن معارض الصور، تستخدم صورا إباحية للأطفال القاصرين الأوكرانيين ممن تم جلبهم من أوكرانيا.

قالت الصحفية الهولندية ذلك خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، وقالت في كلمتها: "لقد أجرت مؤخرا بحثا حول إساءة معاملة الأطفال من جانب أوكرانيا والغرب. أريد أن أتحدث هنا بالتحديد عن شركة (غورساد كييف)".

وبحسب قول الصحافية فان دير إندي، فإن المبدعين في الشركة متخصصون في "التصوير البديل" والفيديوهات الاستفزازية ويركزون في أعمالهم بشكل أساسي على فئة الشباب والمشاعر والعواطف.

وأضافت: "هذه الشركة الإبداعية المزعومة، التي تم إنشاؤها في عام 2011 في كييف، تتظاهر بالتقاط صور فنية للشباب، ولكنها في واقع الأمر تعود لأولئك الذين نسميهم قاصرين. وما يسمونه العواطف... ليس أكثر من مجرد استغلال للأطفال في المواد الإباحية.