كتبت فاطمة خليل

الكحة من المشاكل الشائعة التي تصيب الأطفال وعلى الرغم من أن السعال يساعد في خروج البكتيريا الضارة خارج الجسم، فهى رد فعل طبيعي من الجسم يساعد على خروج المخاط من الحلق، لكن الكحة تسبب التعب للطفل، في هذا التقرير نقدم علاج الكحة عند الأطفال بطرق طبيعية منها العسل الأسود، بحسب موقع " pedikid".

علاج الكحة بطرق طبيعية منها العسل الأسود

العسل الأسود أفضل علاج للكحة

أكدت الأبحاث على أهمية إعطاء طفلك العسل لتهدئة التهاب الحلق، أعطي طفلك ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من العسل الأسود على الريق، وهذه الجرعة الصغيرة ستكون كافية لتقليل أي ألم إلى حد كبير.

العسل منتج طبيعي ولكنه يحتوي على السكر لذا يُنصح بأن تجعل طفلك ينظف أسنانه بعد 30 دقيقة من تناول العسل على الأكثر لمنع تطور التسوس.

أجلس الطفل



قبل أن تبدأي بالتفكير في علاج طفلك من السعال، عليك أن تحددي نوع السعال المعني.

السعال الأكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار هو السعال المنتج للبلغم.

دور السعال هو تنقية وطرد البلغم بشكل طبيعي من الجهاز التنفسي هذا النوع من السعال لا يشكل خطورة على الطفل لأنه يساعد على طرد المخاط الذي يمكن أن يسد القصبات الهوائية.

النوع الثاني من السعال هو السعال الجاف وهذا يؤثر بالفعل على صحة الأطفال الصغار جدًا غالبًا ما يكون الأمر متعبًا، ومن الأفضل تجنبه لأنه قد يكون مؤلمًا للطفل. بالإضافة إلى يجب وضع وسادة أسفل مرتبة الطفل لمساعدته على الجلوس عند السعال، لأن هذا يمكن أن يخفف من المشكلة بسرعة.

الغرغرة



من أجل تخفيف نوبات السعال لدى الأطفال الأكبر سنًا، يمكنك اقتراح الغرغرة، خاصة لعلاج التهاب الحلق.

أولاً، عليك تحضير السائل الذي سيستخدمه الطفل في الغرغرة. للقيام بذلك، اسكبي نصف كوب من الماء في مقلاة ثم أضيفي ملعقتين من خل التفاح.

نخلط المكونات جيداً ثم نضيف قليل من الملح.

ومن الناحية المثالية، ينبغي تكرار ذلك عدة مرات في اليوم لفترة قصيرة حتى يعمل بشكل صحيح.

جعل الطفل يستنشق البخار



هناك طريقة أخرى فعالة لتهدئة السعال عند الأطفال تتمثل في استنشاق البخار. هذا الخيار مفيد بشكل خاص للأطفال الصغار الذين يعانون من سعال قوي في الليل، يشبه إلى حد ما نباح الكلب. لعلاج السعال، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية أو طبيب أطفال طفلك.