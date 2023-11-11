عسكري أوكراني: روسيا فقدت 642 جنديا في قطاع تافريا خلال 24 ساعة

أ ش أ

قال الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي، اليوم /السبت/، إن القوات الأوكرانية تمكنت من القضاء على 642 من قوات الجيش الروسي في قطاع تافريا، خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأضاف تارنافسكي -قائد مجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية في تافريا- أن تسعة جنود روس استسلموا خلال العمليات القتالية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية .

ووفقا له، في اتجاه تافريا، شن الجيش الروسي 20 غارة جوية و58 غارة بطائرات بدون طيار، وأجرى 1019 اشتباكا قتاليا ونفذ 826 ضربة مدفعية.

وتحتفظ قوات الدفاع الأوكرانية بقوة الدفاع في قطاع أفدييفكا، ونفذت القوات الروسية عمليات هجومية فاشلة جنوب شرق نوفوكالينوفي وستيبوفا وأفديفكا وسيفيرن وجنوب تونينكي وبيرفومايسكي ومارينكا ونوفوميخيليفكا وستارومايورسك في منطقة دونيتسك وفي منطقة روبوتين في منطقة زابوروجيا.

وأشار إلى أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة روسية، ولحقت أضرار بـ37 وحدة أخرى من المعدات العسكرية الروسية.