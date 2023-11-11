ضبط 37 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية بـ3 محافظات

كتب محمود عبد الراضي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث تم ضبط عدد (37) قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 16 بندقية خرطوش- 18 فرد محلى – 3 طبنجات- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (37 متهم لـ 26 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الشابو") بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 5 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 9 متهمين لـ 8 منهم معلومات جنائية.