اليوم السابع
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ضبط لصوص سيارات ودراجات نارية فى حملات أمنية

السبت، 11 نوفمبر 2023 12:24 م
ضبط لصوص سيارات ودراجات نارية فى حملات أمنية سرقه، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة بدوائر (أقسام شرطة "أول وثان وثالث العاشر، أول الزقازيق" بالشرقية - "أول شبرا الخيمة- مركز شرطة قليوب" بالقليوبية)، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
 
ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بنطاق مديرية أمن بورسعيد، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة (المناخ، الضواحى، العرب)، كما تم بإرشادهما ضبط 3 دراجات نارية وكذا العثور على دراجتين بمعرفة مالكيها.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين  "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ملاكى حال توقفها أمام إحدى الشركات بدائرة مركز شرطة كرداسة بأسلوب "كسر الزجاج الخلفى"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
 






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