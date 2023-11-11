ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، القبض على عنصرين شديدي الخطورة خلال تواجدهما بإحدى البؤر الإجرامية في نطاق مركز دكرنس، وذلك عقب تبادل إطلاق النار مع القوات وإصابة أحدهما، وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية وطلقات وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي أكدتها التحريات السرية، باختباء عنصرين إجراميين أحدهما مطلوب أمنيًا في قضيتي مخدرات وسلاح، داخل بؤرة إجرامية بنطاق مركز دكرنس.

تم إعداد مأمورية مكبرة ضمت قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع مركز شرطة دكرنس، استهدفت موقع المتهمين، وفور استشعارهما اقتراب القوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، ما دفع قوات الأمن لمبادلة إطلاق النار وأسفرت المواجهة عن إصابة أحد المطلوبين أمنيا

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وهما: زياد ع.إ.م. ويبلغ من العمر 18 عاما، عاطل، ومقيم بقرية ديمشلت بدكرنس، وعبد المجيد م.ع. ويبلغ من العمر 23 عاما، مقيم بشربين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على بندقية آلية، وطبنجة، و5 خزائن، وعدد من الطلقات النارية، و25 كيلو جرام من مخدر البانجو، و200 جم من مخدر الهيروين، و2000 قرص تامول، و2 دراجة نارية بدون لوحات، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهما، تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.