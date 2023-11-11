ضبط عنصرين إجراميين بعد تبادل إطلاق الرصاص بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (اثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - مطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضية "مخدرات وسلاح" ) بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما (تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج)، وعُثر بحوزتهما على (بندقية آلية - طبنجة - 5 خزائن - عدد من الطلقات النارية - 25 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين - 2000 قرص مخدر - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى.