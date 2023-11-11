اليوم السابع
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ضبط عصابة لتزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:06 م
ضبط عصابة لتزوير المستندات الرسمية بالقاهرة حبس،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام ( 7 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج  توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - عدد  ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية مُستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم .
 
 
 






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