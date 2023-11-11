اليوم السابع
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ضبط شخص يصنع المخدرات بالقاهرة وبحوزته ميزان حساس

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:09 م
ضبط شخص يصنع المخدرات بالقاهرة وبحوزته ميزان حساس قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر ، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة ، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته.
 






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