ضبط شخص يصنع المخدرات بالقاهرة وبحوزته ميزان حساس

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر ، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة ، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته.