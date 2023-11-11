ضبط تشكيل عصابى بحوزته أسلحة وطلقات و2.5 كيلو شابو قبل ترويجها في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص يقيمون بناحية قرية أولاد عليو بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بحوزتهما كمية من مخدر الشابو وزنت حوالى 2 ونصف كيو جرام وأسلحة نارية متنوعة وطلقات وذلك داخل مساكنهم.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم إستهداف المتحرى عنهم وتم ضبطهم متلبسين بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام تشكيلا عصابيا يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذا من مركز شرطة البلينا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة أخميم عن قيام 4 عاطلين يقيمون بذات العنوان بجلب كمية من مخدر الشابو لترويجها على عملائهما من راغبى الكيف عقب تكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم.

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهم من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة بمداهمة مساكنهم وتم ضبطهم وبحوزتهم 2.5 كيلو من مخدر الشابو وبندقية اللية، و10 خزن و91 طلقة وطبنجة و5 طللقات و4 هواتف ومبلغ مالى 210 آلاف جنيه و2 سلاح أبيض، و2 دراجة بدون لوحات.

بمواجهة المتحرى عنهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهم والسلاح للدفاع والدراجة للتنقل تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.