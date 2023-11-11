ضبط تاجرين عملة بالسوق السوداء فى الغربية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط (محاسب) بدائرة مركز شرطة السنطة، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وأحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة زفتى، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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