اليوم السابع
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ضبط تاجرين عملة بالسوق السوداء فى الغربية

السبت، 11 نوفمبر 2023 12:42 م
ضبط تاجرين عملة بالسوق السوداء فى الغربية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط (محاسب) بدائرة مركز شرطة السنطة، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وأحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة زفتى، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
 
 






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