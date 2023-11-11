اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل شخص فى الجيزة بسبب توك توك

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:09 م
ضبط المتهم بقتل شخص فى الجيزة بسبب توك توك قوة أمنية- أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخر مما أسفر عن وفاته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله جثة (مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر.
 
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المتوفـى و 3 أشخاص)، طرف ثان (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بسبب قيام الطرف الثانى بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثانى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة .
 






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