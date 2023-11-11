اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل شخص بالدقهلية بسبب خلافات قديمة

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:05 م
ضبط المتهم بقتل شخص بالدقهلية بسبب خلافات قديمة كلبش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالدقهلية لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح أبيض، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، حيث تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقباله (عامل ، مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر ووفاته متأثراً بإصابته.
 
بالفحص تبين قيام (عاطل " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته التى أودت بحياته نتيجة مشادة نشبت لخلافات سابقة بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
 






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