ضبط المتهمين بالشروع في سرقة مجوهرات بكرداسة

كتب - محمود عبد الراضى

تمكنت الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة مشغولات ذهبية من عاملين بمحل مصوغات والاستيلاء على متعلقات أحدهما، حيث تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك محل مجوهرات) بقيام سيدة بالتواصل معه عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب (قطعة مشغولات ذهبية) وتسليمها لها بدائرة المركز ، فقام بإرسال عاملان بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص أخر باعتراضهم، فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته (قطعة المشغولات الذهبية المشار إليها)، ولم يتمكن الثانى من ذلك فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء منه على (ساعة يده وهاتفه) وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل - عاطلان - مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (ساعة اليد والهاتف المستولي عليهما والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.