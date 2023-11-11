اليوم السابع
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صحة غزة: لم نعد قادرين على حصر عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلى

السبت، 11 نوفمبر 2023 05:04 م
صحة غزة: لم نعد قادرين على حصر عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلى غزة
أ ش أ

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 قال المتحدث باسم وزارة الصحة فى قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إن الوزارة لم تعد قادرة على إحصاء أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على القطاع، نتيجة انقطاع الاتصال بين المستشفيات والتى تتعرض لعدوان عنيف منذ الليلة الماضية وبصفة خاصة مجمع "الشفاء" الطبي. 

وأضاف القدرة، فى تصريح صحفى مُقتضب، أن وزارته باتت فاقدة لكل الإمكانيات اللوجيستية ولم يعد مُمكنًا تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات، مشيرا إلى أن لا أحد يستطيع الخروج من مجمع "الشفاء" الطبى وإلا تعرض لإطلاق النار

 

وقال القدرة إن الصليب الأحمر الدولى أبلغ الوزارة بأن إسرائيل ترفض التنسيق لمرور سيارات الإسعاف، علما بأنه فى وقت سابق من اليوم قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 7 سيارات إسعاف فقط من أصل 18 سيارة تعمل فى شمال غزة وسط أوضاع صعبة للطواقم الطبية نتيجة تكثيف القصف الإسرائيلى وتوغل الآليات الإسرائيلية. 

 

 







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