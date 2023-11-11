شرطة لندن تحذر من استهداف مسيرات تأييد فلسطين من قبل مجموعات احتجاج مناهضة

كتبت رباب فتحى

قالت شرطة العاصمة البريطانية إن مجموعات كبيرة تستعد للذهاب إلى لندن "لمواجهة" مسيرة مؤيدة لفلسطين في يوم الهدنة، والتي يتوقع المنظمون أنها ستكون واحدة من أكبر المظاهرات على الإطلاق في بريطانيا.

ويشار إلى أن يوم الهدنة يحيى ذكرى توقيع الهدنة بين الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وألمانيا لوقف الأعمال العدائية على الجبهة الغربية للحرب العالمية الأولى، وقد دخلت الهدنة حيز التنفيذ في الساعة 11 صباحًا من يوم 11/11 لعام 1918.

قال ائتلاف منظمي المسيرة إن ما يصل إلى نصف مليون شخص يريدون وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل والفصائل قد ينزلون إلى الشوارع يوم السبت، مما أدى إلى تعبئة 1850 ضابط شرطة.

وحذر لورانس تايلور، نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، من أن الشرطة تلقت أيضًا معلومات استخبارية تفيد بأن "أعدادًا كبيرة من المتظاهرين المناهضين سيأتون إلى لندن بهدف مواجهة أولئك الذين يشاركون في المسيرة الرئيسية".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا اجتمعت المجموعات معًا، فستحدث اضطرابات خطيرة". "نحن نعلم أنه من المحتمل أن تكون هناك بعض المجموعات من كلا الجانبين... والتي من المرجح أن تبحث عن بعضها البعض في وقت لاحق من اليوم."

وقال تايلور إن ضباطه سيستخدمون "مجموعة واسعة من الصلاحيات لمنع أي اضطراب على الإطلاق"، مع فرض ضوابط مشددة على تحركات المتظاهرين، في ما قيل إنها عملية شرطية أكثر تعقيدًا وصعوبة من أي وقت مضى تم إجراؤها بمناسبة إحياء الذكرى فى عطلة نهاية الاسبوع.

وقال: "إن هدف الشرطة هو استخدام أقل قوة تدخلية ممكنة لتحقيق غاية ما. ستكون هناك أوقات في نهاية هذا الأسبوع حيث ترى جيوبًا من المواجهة، على الرغم من الظروف وكل ما وضعته لإدارة ذلك، ستشهد تدخل الشرطة، وآمل ألا يحدث ذلك، لكنني أعتقد أنه من المحتمل أن ترى الشرطة تضطر إلى استخدام القوة لإدارة بعض المواقف التي يتعين علينا التعامل معها، والتي قد يبدو الأمر فوضويًا في بعض الأحيان."

وأضاف: "هذا لا يعني حدوث اضطراب خطير أو فقدان السيطرة، لكنه يعني أننا نتخذ إجراءات قوية وسريعة وحاسمة للتعامل مع ما نتعامل معه".

وأضاف أنه سيتم السماح لمجموعات الاحتجاج المضاد بالتواجد في النصب التذكاري حيث يُحظر على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، لأن الهدف الوحيد للمجموعات الأولى وهدفهم هو حماية قدسية النصب التذكاري والذكرى. لذلك لا أتوقع أن يكون هناك أي اضطراب من تلك المجموعة ".