اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 10:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان تدعو إلى كبح الحرب الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 09:24 م
سلطنة عمان تدعو إلى كبح الحرب الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة بدر بن حمد البوسعيدى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدى، اليوم /السبت/ إلى كبح الحرب الإسرائيلية العبثية وإيقافها وفتح الممرات الإنسانية وتسهيلها لدخول جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وأضاف البوسعيدى - فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم /السبت/ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن الشعب الفلسطينى يواجه معاناة إنسانية شنيعة، أمام جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم اتخاذه حتى الآن إجراء حاسم لوقف هذه الحرب الهمجية التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة بذريعة الدفاع عن النفس


وجدد التأكيد على موقف بلاده الراسخ فى دعم الحق المشروع للشعب الفلسطينى فى الحياة وبما يكفل له الحرية والكرامة وتقرير المصير، معربا عن استيائه من مواقف الدول التى تدافع عن القانون الدولى فى مناطق أخرى من العالم، بينما لا تستنكر اعتداءات إسرائيل لذات القانون الدولى فيما يتعلق بفلسطين


وطالب وزير خارجية سلطنة عمان، برفع الحصار المفروض على قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى والمعتقلين، داعيا الدول الداعمة لإسرائيل للبعد والكف عن الكيل بمعيارين فى تطبيق القانون الدولي







القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

القمه العربيه الإسلاميه الاستثنائيه

القمة العربية الطارئة 2023

الرؤساء المشاركين في القمة العربية الإسلامية

الدول المشاركة في القمة العربية 2023

الدول العربية المشاركة بالقمة العربية الإسلامية



الموضوعات المتعلقة

رسائل قادة العرب للعالم فى القمة العربية الإسلامية المشتركة.. الرئيس السيسى: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين.. بن سلمان: نحن أمام كارثة إنسانية.. ملك الأردن: حل الدولتين يخفف الأزمة.. وأبو مازن: نتعرض لإبادة

السبت، 11 نوفمبر 2023 04:42 م

القمة العربية الإسلامية.. محمود عباس: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين.. منظمة التعاون الإسلامى: إسرائيل دولة احتلال وعليها حماية المدنيين.. رئيس إيران: أمريكا وفرت الدعم الكامل لإسرائيل وعدوان غزة يعادل 7 قنابل ذرية

السبت، 11 نوفمبر 2023 04:38 م

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية.. الزعماء يؤكدون دعمهم لمصر فى قرارات مواجهة تبعات عدوان إسرائيل على غزة.. دعوة لكسر الحصار وفرض إدخال قوافل المساعدات.. ومطالبة بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال

السبت، 11 نوفمبر 2023 04:36 م

القمة العربية الإسلامية.. ولى عهد السعودية: نحن أمام كارثة تشهد على فشل المجتمع الدولى.. أردوغان: تعاونا مع إخوتنا المصريين فى إرسال 10 طائرات مساعدات.. وأمير قطر: المجتمع الدولى يخذل نفسه قبل أن يخذلنا

السبت، 11 نوفمبر 2023 04:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة