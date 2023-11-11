سقوط شخصين لانتحالهما صفة أطباء وإدارة عيادة طبية بالجيزة

كتب ـ محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة لقيام أحدهما با نتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم استهداف العيادة المُشار إليها، وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف استقبال بالعيادة المُشار إليها، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة المُشار إليها، وضُبط بداخل مقر العيادة (بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية) وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى) وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم .