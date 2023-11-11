اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 01:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

سقوط شخصين لانتحالهما صفة أطباء وإدارة عيادة طبية بالجيزة

السبت، 11 نوفمبر 2023 01:01 م
سقوط شخصين لانتحالهما صفة أطباء وإدارة عيادة طبية بالجيزة حبس- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة لقيام أحدهما بانتحال صفة طبيب وإدارة إحدى العيادات بالمخالفة للقانون، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص) بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة.
 
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم استهداف العيادة المُشار إليها، وأمكن ضبط (مالك مكتب لتوريد المستلزمات الطبية، وموظف استقبال بالعيادة المُشار إليها، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) وذلك لقيام الأول بانتحال صفة طبيب وإدارة العيادة المُشار إليها، وضُبط بداخل مقر العيادة (بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية) وتبين تواجد 3 أشخاص بالعيادة (مرضى) وأفادوا بتواجدهم بالعيادة لتوقيع الكشف الطبى عليهم .
 
 






انتحال صفة

ضبط منتحل صفة

الداخلية

اخبار الداخلية

وزارة الداخلية

حوادث

حوادث اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة