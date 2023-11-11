اليوم السابع
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السبت، 11 نوفمبر 2023 11:31 م
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رفع 243 حالة إشغال وتحرير غرامات لدراجات نارية مخالفة خلال حملة بالدقى

السبت، 11 نوفمبر 2023 11:27 م
رفع 243 حالة إشغال وتحرير غرامات لدراجات نارية مخالفة خلال حملة بالدقى حي الدقي يشن حملة مكبرة لرفع الاشغالات
كتبت - مرام محمد

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شن حي الدقي حملة مكبرة، لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال والأكشاك على الطريق العام، ومنع كل صور إعاقة الطريق، لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المشاة والمرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأسفرت الحملة بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمد قاسم رئيس مكتب مرافق الدقي ومباحث المرافق، عن رصد مخالفة انتظار أعلى الرصيف لـ3 دراجات نارية وتحرير غرامات للمخالفين لإشغال الأرصفة المخصصة للمشاة.
 
وشهدت الحملة رفع كافة الحواجز التي تشغل الطريق العام مع تحرير محاضر للمخالفين، كما تم رفع إشغالات بعض الأكشاك لعدم الالتزام بالمساحة المقررة لهم، علاوة على رفع إشغالات الكافيهات في خط سير الحملة من شارع المساحة ومحي الدين، وذلك بإجمالي 243 حالة إشغال، وتم التحفظ عليها بمخازن الحي.
 
 
 
 






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