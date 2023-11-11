اليوم السابع
Ads
السبت، 11 نوفمبر 2023 03:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رسائل الرئيس السيسى خلال القمة العربية الإسلامية.. (إنفوجراف)

السبت، 11 نوفمبر 2023 03:09 م
رسائل الرئيس السيسى خلال القمة العربية الإسلامية.. (إنفوجراف) الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى مؤكدًا اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة مع التشديد فى الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغى وقفها على الفور.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

وقال الرئيس السيسى، إن المجتمع الدولى، لاسيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلى دون إبطاء:

أولا- الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.

ثانيا- وقف كل الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين.. إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.

ثالثا- اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى.

رابعا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

خامسا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين.. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية".

سادسا- إجراء تحقيق دولى.. فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولـى.

وأضاف الرئيس:" لقد حذرت مصر، مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن.. من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة.. ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.. وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس.. فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة.. كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها".

رسائل الرئيس السيسى
 
 
تصريحات الرئيس السيسى

 







الرئيس السيسى

السيسى

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية الاستثنائية

القمه العربيه الإسلاميه الاستثنائيه

القمة العربية الطارئة 2023

الرؤساء المشاركين في القمة العربية الإسلامية

الدول المشاركة في القمة العربية 2023

الدول العربية المشاركة بالقمة العربية الإسلامية

موعد القمة العربية الطارئة

القمة العربية الطارئة في الرياض

القمة العربية الطارئة اليوم

القمة العربية 2023

متى القمة العربية الطارئة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة