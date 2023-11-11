اليوم السابع
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السبت، 11 نوفمبر 2023 05:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس قيرغيزستان: معاناة الشعب الفلسطينى كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل

السبت، 11 نوفمبر 2023 05:02 م
رئيس قيرغيزستان: معاناة الشعب الفلسطينى كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل صدير جاباروف رئيس قيرغيزستان
أ ش أ

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أعرب صدير جاباروف رئيس قيرغيزستان ، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين فى قطاع غزة .. مؤكدا أن معاناة الشعب الفلسطينى هى كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل.

وقال جاباروف - فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم /السبت/ - إن الشعب القيرغيزى يشارك حزن جميع المواطنين الفلسطينيين والعائلات التى فقدت أحباءها نتيجة العدوان الإسرائيلى ، والذين يعانون من خسائر وصعوبات فادحة نتيجة للأعمال التى تتصاعد منذ أكثر من شهر.


وشدد على أن قتل المدنيين الأبرياء بما فى ذلك الأطفال والنساء غير مقبول وينبغى أن يدينه المجتمع الدولى على نطاق واسع .. لافتا إلى أن الهجمات العشوائية على البنية التحتية المدنية والمدارس والمستشفيات والمبانى السكنية فى قطاع غزة لا تشكل انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى فحسب بل تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان.


وأضاف جاباروف أن قيرغيزستان تعترف بالحقوق القانونية المشروعة للشعب الفلسطينى فى الاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة ، وتؤمن بأن الحل الوحيد والصحيح الذى يلبى مصالح وتطلعات الفلسطينيين هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.


ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة نيابة عن المجتمع الدولى لإنهاء العنف فى قطاع غزة.


ودعا الأمة الإسلامية لإقناع المجتمع الدولى لاتخاذ موقف موحد ضد العدوان الإسرائيلى على غزة وتفعيل الجهود الدولية لجلوس الأطراف المتصارعة للحوار.


كما شدد على ضرورة أن تعطى أطراف الصراع الأولوية لحماية حياة المدنيين وأن تحترم معايير القانون الإنسانى الدولى المنصوص عليها فى وثائق الأمم المتحدة الرئيسية .







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