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رئيس جامعة القاهرة ينعى المستشار سامى عبد الصادق وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق

السبت، 11 نوفمبر 2023 12:54 م
رئيس جامعة القاهرة ينعى المستشار سامى عبد الصادق وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق الراحل المستشار سامي عبد الصادق
كتب ــ محمد صبحى

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ينعى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، المستشار الكبير سامي عبد الصادق، أحد أبرز القامات القانونية في مصر والمحامي بالنقض، ويتقدم بخالص التعازي لأخيه العزيز الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في وفاة والده أخا عزيزا وصديقاً مخلصا.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، عن الفقيد، إنه كان قامة قانونية وطنية رفيعة المستوى وأحد المرجعيات القانونية الكبيرة، ويتمتع بسمات شخصية نبيلة ومخلصة ومترفعة، وحقق نجاحا متميزا في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها؛ حيث شغل منصب وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، والمستشار القانوني لوزير شئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق.
 
ويدعو الدكتور محمد الخشت، للفقيد أن يتقبله بين الصدقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من أعمال خير شفيعًا له.
 
 
 






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