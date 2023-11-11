اليوم السابع
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رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المركز الصحى بقرية الريان

السبت، 11 نوفمبر 2023 02:10 م
رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المركز الصحى بقرية الريان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، المركز الصحى بالريان بمحافظة الفيوم ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع 
 
كما تفقد المركز التكنولوجى بالفيوم، والذي يخدم  40 ألف نسمة ، متسائلا عن الخدمات التى تقدم للمواطنين .
 
وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، بتفقُد معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك المعرض المُهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.






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